LA PROPOSTA

ASCOLI l consiglieri comunali del Partito democratico si dichiarano favorevoli al saluto tra compagni di classe per l'ultimo giorno di scuola. Francesco Ameli, Pietro Frenquellucci e Angelo Procaccini chiedono all'amministrazione comunale di «Rendere disponibili piazze o parchi a tutti i dirigenti scolastici che lo vorranno fare e che valutino questa iniziativa fattibile, per gli studenti che passeranno ad un nuovo ciclo di studi. Sarebbe un bell'esempio di sinergia tra amministrazione e istituti scolastici. Un'attenzione, in particolare, per gli alunni che passeranno dalla scuola dell'infanzia alla primaria, dalla quinta elementare alla prima media o dalla terza media al primo superiore. Massima attenzione sul tema della sicurezza degli edifici scolastici visto che si è già perso troppo tempo».

La replica

L'assessore alla Pubblica istruzione Monica Acciarri risponde che «Al momento il Ministero della Pubblica istruzione non ci ha fornito direttive precise su questa possibilità. Sappiamo che alcuni genitori si sono organizzati per far vivere l'ultimo giorno fuori dalle strutture scolastiche. I dirigenti potrebbero trovarsi in difficoltà perché dovrebbero riaprire un luogo con delle modalità che ancora non sono state definite chiaramente dal Governo. I ragazzi hanno vissuto molto male questa lunga fase di lockdown e per loro potrebbe essere una buona iniziativa, ma le istituzioni devono sempre rispettare le regole. Anche gli spazi riservati alle attività scolastiche devono seguire delle direttive che non ci sono ancora. Intanto dobbiamo iniziare anche ad organizzarci per il prossimo anno scolastico, ma non abbiamo certezze. Anche per questo stiamo sollecitando gli organi ministeriali perché siano fornite delle regole chiare. Serve un lavoro interattivo tra tutte le parti in causa». «L'ipotesi dell'ultimo giorno potrebbe essere molto importante, sopratutto per l'aspetto psicologico degli studenti più piccoli che non vedono i loro compagni da molto tempo - spiega il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti - ma è una decisione che spetta al Ministero della Pubblica Istruzione. Credo che, con le giuste precauzioni, ovvero con l'uso della mascherina e del distanziamento sociale, potrebbe essere un'idea da prendere in considerazione».

Cristiano Pietropaolo

