LA PROPOSTA

Ora che Palazzo Saladini Pilastri è stato messo in vendita cosa farne? Un'idea ce lpha Italia Nostra., «Già nell' elaborazione del proposte per la realizzazione del Parco culturale ed Ambientale di Ascoli, la sezione ha indicato nella creazione di laboratori e strutture culturali le modalità d'uso più idonee dei tanti contenitori, di cui la città è ricca, per ridare alla città la vitalità e il ruolo che le compete per la sua lunga storia e per il suo prestigioso centro storico » ricorda il presidente Gaetano Rinaldi. In concreto per questo complesso veniva rilevato ipotizzato un centro di lingua e cultura Italiana riservato al numero enorme dei discendenti di origine italiana sparsi nel mondo. «La realizzazione di questa innovativa proposta consentirebbe di avere come bacino di utenza un numero straordinario di cittadini di origine italiana sparsi nei quattro angoli del mondo. Si tratta di una cifra stratosferica di oltre 50 milioni di persone, di cui si potrebbe sollecitare l'interesse a riscoprire le proprie origini, frequentando un corso di lingua e cultura Italiana in un contesto urbano e naturale così pregiato come quello di Ascoli. Quante sarebbero le professionalità utilizzabili in questa struttura? Si pensi ai docenti di lingua italiana, ai docenti di storia dell'arte, ai docenti di geografia, storia ed economia. E a quelle da utilizzare per fornire i servizi di ospitalità. E poi agli esperti informatici, agli addetti alle segreterie e alla promozione, alle guide. Senza dimenticare la possibilità di organizzare durante i corsi di varia durata escursioni per far conoscere i tanti luoghi d'Italia, di cui gli ospiti avranno sicuramente sentito parlare dai loro parenti, magari partiti tanto tempo prima dall'Italia». . Una fatto è certo si metterebbe in moto un tale movimento di persone, attività, scambi culturali da creare una vera e propria rivoluzione del modo di vivere della città. Appello alla Fondazione e all'Arengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA