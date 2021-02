LA PROMOZIONE

Un passo importante per Ascoli Città della Carta. Nell'ultima seduta della I Commissione consiliare della Regione Marche Affari istituzionali-cultura, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), è stata approvata all'unanimità la proposta di legge Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco Città della carta'. Un importante riconoscimento anche per il Piceno, fortemente voluto su proposta del consigliere Andrea Antonini, che fin dalle prime bozze, ha ottenuto la presenza della Città delle Cento Torri all'interno del documento. La proposta di legge intende riconoscere la carta e la filigrana patrimoni dell'identità culturale regionale e si articola in una serie di importanti iniziative che vede protagoniste la realtà di Fabriano, come simbolo della produzione della carta nelle Marche, la piccola realtà di Pioraco e, appunto, la città di Ascoli. Il testo prevede una serie di interventi atti a valorizzare e tutelare la cultura, le tecniche, i laboratori e i musei, così come numerosi sostegni per eventi, ricerche, conservazione e formazione. Tra gli obiettivi della norma, la creazione di un circuito museale e itinerari turistici a tema.

