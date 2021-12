La produzione dell'artista Bustini ora meriterebbe un posto d'onore

LA RICORRENZA

OFFIDA OggI ricorre il primo anniversario della scomparsa di Benedetto Bustini, artista di grande talento tra i più originali del panorama marchigiano. Nato a Rotella il 24 novembre 1930, riceve le iniziali istruzioni tecniche da Aldo Castelli, preside dell'Istituto d'Arte di Ascoli Piceno. Dopo gli studi all'Istituto d'Arte di Urbino e all'Accademia di Roma, dal 1960 al 1968 insegna all'Istituto d'Arte di Ascoli.

Nel 1969 si trasferisce in quello di Siena dove occupa la cattedra di Disegno dal vero e di Educazione visiva fino al 1987, anno in cui lascia la scuola e torna al paese natio per praticare, a tempo pieno, la pittura. Il suo percorso creativo, prima caratterizzato da procedimenti accademici legati alla figurazione con esiti di straordinaria leggerezza, a metà anni Sessanta realizza opere che esplorano dimensioni cosmiche che rimandano all'astrazione surreale del pittore-poeta Osvaldo Licini. Più tardi, nel periodo attivo a Rotella, compone quadri dalle forme plastiche su masonite o sul cartone da imballaggio e con il sapiente uso dei colori acrilici su gesso, ottenendo la stessa luminosità dei tradizionali colori a olio.

Memorabili la retrospettiva tenuta nel 1999 nel Chiostro di San Francesco di Offida con ben 100 lavori e l'antologica di opere selezionate a Palazzo dei Capitani di Ascoli. Bustini negli ultimi anni era andato a vivere nei pressi di Siena con le figlie Tiziana e Raffaella. A causa della perdita della vista abbandona la pittura. Muore il 19 dicembre 2020, a 90 anni, e viene sepolto nel cimitero di Rotella, accanto all'amata consorte deceduta precocemente.

La sua opera è stata analizzata nei cataloghi delle mostre sopra citate e in riviste culturali dal critico d'arte Luciano Marucci, il quale ha scritto: «Il lavoro di Benedetto Bustini, partito da una tradizione attendibile, è cresciuto più per intima necessità che per spirito competitivo, sulla base di seri studi, originali intuizioni, elaborazioni tecniche e mentali».

Durante i soggiorni estivi a Rotella gli erano stati particolarmente vicini Giancarlo Eusebi e il nipote Giovanni. «Mio padre e il padre di Bustini erano amici ricorda Eusebi. Insieme hanno lavorato in Argentina. Dopo il ritorno in Italia, quella profonda amicizia si è trasmessa a noi figli. E di questo, sono fiero. Per Bustini, uomo buono e leale, dipingere era la sua passione. Tante volte ho assistito all'esecuzione delle sue opere e me ne spiegava i particolari, l'uso del gesso e del cartone, i tipi di colore, la tecnica ed altro».

Bettino, come lo chiamavano i familiari e gli amici, se n'è andato in silenzio, come è stata la sua lunga vita. Recentemente Tiziana ha fatto arricchire il sito web del padre dove è possibile rivisitare la sua più rappresentativa produzione iperfantastica che merita di occupare un posto d'onore nella storia dell'arte contemporanea marchigiana.

Nicola Savini

