LA PREVENZIONE

ASCOLI Mentre continua il susseguirsi dei dati tra tamponi effettuati, isolamenti precauzionali a domicilio e protocolli operativi che ruotano attorno all'emergenza Coronavirus (incluso il discorso delle scuole), si registra un rumoroso silenzio attorno a quelle fasce della popolazione che, almeno stando alle conferme dei sanitari, dovrebbero essere le più attenzionate oltreché le più a rischio. E parliamo delle persone anziane. Come vivono, in città, questo delicato momento quei cittadini che appartengono alla cosiddetta terza età?

Le raccomandazioni

In realtà, anche se sembrerà paradossale, ci si regola soprattutto con raccomandazioni e autolimitazioni nelle attività sia nei circoli che nelle strutture di accoglienza private, visto che nessuna normativa impone particolari misure da rispettare. Si è proceduto, finora, con una limitazione delle attività o, in qualche caso, come l'Uteap, con una sospensione volontaria. Mentre in strutture di accoglienza sanitaria private come la casa di cura Villa San Giuseppe a Monticelli, si è richiesta ai familiari dei pazienti una netta limitazione delle visite. Intanto, l'Arengo sta studiando un servizio di aiuto, in questa fase delicata, per gli anziani soli o in difficoltà.

Le tutele

Partendo dal presupposto che il principio ispiratore dell'ultima ordinanza della Regione per il Coronavirus sospende tutte quelle che sono manifestazioni pubbliche o strutture con consistente afflusso di pubblico, dalla nota esplicativa sulla normativa si riporta chiaramente che «non possono essere inclusi nella sospensione i centri di aggregazione, tra cui i centri per anziani, per l'ordinaria attività». Così come non sono sospese «le attività di sostegno, supporto e riabilitazione alle persone anziane e diversamente abili (ad esempio i servizi semiresidenziali e i centri diurni) e le attività di accoglienza per persone in situazioni di fragilità sociale. Quindi, nessun obbligo restrittivo per quelle situazioni che vedono coinvolte le persone anziane. Il Coronavirus non ha del tutto fermato, ad Ascoli, le attività che ruotano attorno al mondo della terza età, anche se, di fatto, proprio gli anziani si sono autogestiti secondo buon senso. All'Università per la terza età, ad esempio, come spiega il presidente Mario Crementi, si è «deciso di allinearsi a quello che l'ordinanza della Regione prevedeva in linea generale e abbiamo deciso di sospendere le nostre attività e lezioni. Tra le persone che frequentano la nostra sede c'è chi ha maggiori timori e chi non mostra preoccupazione. In ogni caso, noi ci regoleremo sulla base delle indicazioni che arrivano dalle istituzioni preposte. Da lunedì dovremmo quindi riprendere le nostre attività».

I circoli

Anche i circoli per anziani presenti in città, in linea di massima, hanno deciso di limitare le attività pur non fermandosi completamente. Per quel che riguarda gli anziani ricoverati in strutture sanitarie private, come ad esempio la casa di cura Villa San Giuseppe a Monticelli, la direzione sanitaria - a seguito anche di una specifica riunione - oltre ad aver provveduto a dotarsi di materiale adeguato e prepararsi all'ipotesi di eventuali emergenze, ha deciso di limitare le visite ai pazienti ad un solo familiare, in maniera precauzionale. Infine la Bottega del Terzo settore riaprirà domani.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA