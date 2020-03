LA PREVENZIONE

ASCOLI La nuova ordinanza regionale, che ha disposto tra le altre la sospensione delle manifestazioni pubbliche e quella dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, non ha coinvolto direttamente alcune strutture pubbliche e private del territorio quali piscina e palestre. Se quindi da un lato ieri non si sono svolte le lezioni scolastiche, i musei e le biblioteche hanno sospeso l'apertura al pubblico e la partita tra Ascoli e Chievo Verona è stata disputata in un Del Duca deserto, dall'altro tanti sportivi non si sono fatti impaurire dalle misure legate all'emergenza Coronavirus e si sono recati come di consueto in piscina o in palestra per praticare un po' di sana attività fisica, seppure con qualche limitazione.

La piscina

Trovando strutture perfettamente attrezzate per prevenire possibili contagi di Covid-19, come nel caso della piscina comunale di via Spalvieri: «La presenza di cloro dovrebbe essere già di per sé una garanzia, la piscina è un ambiente sicuro» hanno spiegato dalla segreteria. «Tutte le nostre vasche hanno lo stesso livello di cloro al loro interno e quindi possiamo rassicurare completamente i nostri utenti. Inoltre ci siamo attrezzati per la sanificazione di tutti gli ambienti, a partire dagli spogliatoi, utilizzando specifici disinfettanti che permettono di abbattere ulteriormente la carica microbica».

La paura

Eppure è innegabile che da parte delle famiglie ci sia preoccupazione: «Abbiamo registrato qualche presenza in meno sia per chi pratica nuoto libero sia tra i bambini che frequentano corsi, ma ribadiamo come la piscina sia regolarmente aperta e come siano garantite tutte le misure e gli accorgimenti necessari». Esame superato anche nelle palestre private, giornalmente frequentate da persone di tutte le età: «Abbiamo alcuni rigidi protocolli da rispettare, i nostri standard di igiene sono molto elevati» spiega Luciano Cappelli, referente della palestra Tonic di via Piemonte: «I nostri clienti devono necessariamente utilizzare un asciugamano personale sulle attrezzature, ma abbiamo messo a loro disposizione anche uno spray igienizzante e antibatterico da utilizzare sulle superfici con cui si viene a contatto. Il nostro personale si occupa inoltre di igienizzare la palestra più volte al giorno e non soltanto durante l'orario di chiusura serale: dalla sala pesi agli spogliatoi, passando ovviamente per l'area piscina dove però il rischio di un possibile contagio è minore per la presenza del cloro».

Le palestre

Nessun problema neppure sulle presenze: «Ci aspettavamo un afflusso minore, invece non è stato affatto così». Attrezzata per ogni evenienza anche la palestra Fitness Club di via dell'Artigianato: «La struttura è regolarmente aperta e tutte le attività sono confermate» spiegano i titolari, ricordando come «la palestra è dotata di un apposito impianto di aerazione per garantire la massima igiene dell'aria respirata». Operativa anche la palestra Phisiko, che tramite una nota affissa in struttura ha invitato tutti i clienti a seguire le più basilari norme igieniche: «Lavarsi spesso le mani, disinfettare le attrezzature una volta utilizzate e obbligo di utilizzo degli asciugamani personali, senza i quali non sarà possibile usufruire dei macchinari» ribadiscono dalla palestra di via dell'Aspo.

Matteo De Angelis

