LA PREVENZIONE

Si è conclusa la terza edizione del progetto Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno, una iniziativa ormai consolidata nel tempo e promossa dalla cooperativa Dlm. Si tratta di un progetto che in tre anni (dal 2018 al 2020) ha coinvolto migliaia di persone, soprattutto donne, in varie attività di promozione dell'attività fisica e di prevenzione della salute grazie al movimento che è un vero e proprio farmaco naturale. Le iniziative, di carattere gratuito, sono state organizzate ad Ascoli, Colli del Tronto, Grottammare, Folignano, Spinetoli, San Benedetto, Martinsicuro e Monsampolo ed hanno compreso attività di vario genere come ad esempio yoga, zumba, ginnastica a corpo libero, taijiquan e qigong. I numeri delle persone che hanno partecipato alle varie attività organizzate sono particolarmente importanti con un exploit di 444 iscritti alle iniziative nel 2020, nonostante le restrizioni dovute alle varie misure di contenimento del Covid19. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di promuovere stili di vita corretti nella popolazione, in particolare in quella femminile, coinvolgendone il più possibile in modo da permettere loro gratuitamente di praticare attività sportiva. In particolare si è cercato di far partecipare quelle donne che solitamente non praticano attività sportive.

