LA PRESENTAZIONE

Con l'avvio del nuovo anno riprendono le attività del Centro per l'integrazione e l'intercultura. L'associazione presenta il suo nuovo progetto CiSiEvolve, realizzato grazie alla Fondazione Carisap nell'ambito dell'avviso Più uniti e quindi più sostenibili, con l'obiettivo di supportare l'operatività degli enti del Terzo settore che intendano consolidare la propria struttura organizzativa. Lo fa presentando l'anteprima della nuova piattaforma digitale inSharing per la condivisione delle conoscenze, informazioni e servizi. «Grazie a questo nuovo strumento, già disponibile online, vogliamo mettere in rete e accrescere le competenze che esistono nel nostro territorio nell'ottica di creare un collegamento tra le professionalità esistenti e chi ne ha bisogno commenta Ivano Corradetti, presidente di Cisi -. Questo progetto vuole essere una risposta innovativa alle esigenze dettate dalla riforma del Terzo settore e i nuovi obiettivi di digitalizzazione e lotta alle disuguaglianze che l'Unione europea richiede con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La nuova piattaforma sarà presentata alle associazioni locali e a tutti gli interessati venerdì 14 gennaio alle ore 18 nella sala Eventi della Bottega del Terzo settore in corso Trieste. In questa occasione sarà anche illustrata la nuova campagna di tesseramento di Cisi che è ispirata proprio all'Agenda Onu 2030 e i suoi 17 goals. Fai goal con Cisi infatti è lo slogan scelto dall'associazione per rilanciare la sua attività nei territori e per attrarre nuove competenze da mettere a disposizione della comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA