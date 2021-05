LA PRESENTAZIONE

Domani, alle ore 11, nella sede dell'Archivio di Stato di Ascoli, in via San Serafino, 8/c, sarà presentato il volume Le pergamene del monastero di Sant'Angelo Magno di Ascoli Piceno (1028-1460). Regesti, a cura di Emanuele Tedeschi, edito da Fas Editore, con il coordinamento di Laura Ciotti, e la partecipazione di Mario Squadroni, presidente della Deputazione di storia patria e della sezione Anai Umbria, già Soprintendente archivistico per le Marche. La pubblicazione, promossa dall'Archivio stesso per valorizzare e favorire la diffusione della documentazione del proprio patrimonio, presenta particolare interesse ed importanza, in quanto contributo essenziale per una approfondita conoscenza ed una piena fruizione delle più antiche fonti archivistiche conservate in città. L'approfondita analisi dei polivalenti contenuti delle numerose pergamene più di 600 - porta alla luce non soltanto le vicende della comunità monastica femminile, ma anche significativi aspetti del contesto socio-politico comunale, che consentono di ricostruire un quadro di ampie dimensioni della storia medievale ascolana. Posti limitati e prenotazione obbligatoria, allo 0736 264511 o all'indirizzo e mail as-ap@beniculturali.it. L'incontro sarà trasmesso anche sui canali You Tube e Facebook dell'Istituto.

