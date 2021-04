LA PRESENTAZIONE

Risposte rapide ed efficienti alle esigenze del territorio e l'uso del buonsenso nella gestione dell'emergenza sanitaria e sui controlli per il covid. Il nuovo prefetto di Ascoli, Carlo De Rogatis, appena insediato ad Ascoli ha già indicato il percorso che intende intraprendere nella veste di rappresentante del governo nel Piceno. «Sono in una fase di apprendimento - rivela -. Sono solo da qualche giorno ad Ascoli e mi sono reso conto di trovarmi in un posto bello dove, aldilà di quanto fatto fino ad ora, ci sarà comunque da lavorare. Proprio domani (questa mattina, ndr) presiederò al primo comitato nel corso del quale valuteremo le iniziative in essere e stabilire il da farsi». De Rogatis giunge ad Ascoli dopo essere stato vice prefetto vicario a Belluno, dove negli ultimi mesi ha potuto seguire da vicino l'organizzazione dei recenti mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo, città in cui per quasi un anno tra il luglio del 2016 e il giugno del 2017 è stato anche commissario dell'amministrazione comunale. «Vengo da una realtà in cui la stagione sciistica a causa del covid è saltata - sottolinea De Rogatis -. Qui ritrovo il mare ma capisco le difficoltà e i danni causati dall'emergenza sanitaria anche in vista della stagione balneare ormai alle porte. Per gestire questa situazione dobbiamo affidarci al buonsenso dal momento che non possiamo pensare di militarizzare il territorio ed esasperare con i controlli i cittadini. Sicuramente le forze dell'ordine saranno presenti sul territorio e faranno i dovuti controlli. Non dobbiamo imporre le decisioni ma farle comprendere consci del fatto che i diritti di ciascuno di noi terminano nel momento in cui ledono quelli degli altri». Il nuovo prefetto di Ascoli arriva in un territorio già martoriato dal terremoto dove la ricostruzione potrebbe prestare il fianco alle infiltrazioni mafiose. «Sappiamo che dove ci sono tanti soldi, potrebbe arrivare chi ha qualche cattiva intenzione - sostiene De Rogatis - ma ci sono gli strumenti efficaci per evitare le infiltrazioni».

Luigi Miozzi

