LA PRESENTAZIONE

Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Tommaseo, con i principali ufficiali e sottufficiali hanno presentato il nuovo calendario dei carabinieri. Le misure connesse al contenimento della pandemia non hanno permesso quest'anno

di presentare il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri ed.2021 nell'ambito

della consueta manifestazione. Tuttavia il comandante ha voluto svelare l'ormai atteso prodotto editoriale, accompagnato da coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera: il prof Aldo Onorati e lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, con il giornalista Aldo Cazzullo a tenere le fila del racconto, che celebra uno dei massimi simboli italiani, Dante Alighieri, di cui ricorre il settecentenario della scomparsa.

Per il Calendario Storico del 2021, l'Arma dei Carabinieri si è affidata alla penna di Valerio Massimo Manfredi, cantore e custode della storia antica, e alle tavole realizzate da un

esponente della Transavanguardia italiana, Francesco Clemente.

Un maresciallo, Donato Alighieri, emblema del buon carabiniere, , è il filo conduttore trasversale fra i dodici racconti, uno per ogni mese. Alighieri, colto

fino al punto di conoscere a memoria l'intero poema, narra di vicende accadute nel suo percorso di carriera e nelle diverse esperienze operative maturate, percependo le parole di Dante come fonte insostituibile d'ispirazione per coraggio, inventiva

e generosità. Le storie, ispirate da episodi di vita vissuta, e le immagini, raffiguranti simboli ed elementi dei carabinieri facilmente riconoscibili, si sposano e dialogano fra loro in una letteratura

mista.

