LA PREMIAZIONE

È la signora Angela Losani di Ascoli la vincitrice della prima edizione de Il Mio Presepe, il concorso rivolto alle famiglie ascolane sui tradizionali manufatti raffiguranti la Natività ideato dall'associazione Futura. Domenica, in una Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani esaurita nei limiti delle disposizioni sanitarie, si è svolta la cerimonia di premiazione dell'iniziativa rientrante nella rassegna natalizia Futura accende il Natale. Presenti, oltre all'intero direttivo dell'associazione con in testa il presidente Luca Carboni, anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e l'assessore alle Politiche sociali Massimiliano Brugni, nonché don Beniamino Ricciotti, appassionato presepaio e parroco del Ss. Crocifisso di Porta Romana. A vincere, dunque, la creazione della signora Losani: un presepe, come ha spiegato lei stessa ispirato alla natura e al magnifico ambiente del nostro territorio che spesso dimentichiamo di avere, affiancando a ciò la bellezza della famiglia rappresentata dalla Natività. Lo abbiamo dedicato a tutti i nostri cari che non ci sono più». Alla vincitrice è andato un buono spesa presso il Conad di viale Rozzi dal valore di 250 euro. Secondo classificato Germano Zunica che si è aggiudicato un buono spesa di 150 euro, terzo Emidio Trasatti (buono spesa 100 euro). Ma ad essere premiati con delle menzioni speciali e una targa sono stati altri venti presepi sul totale dei ben 97 presentati (esclusi alcuni presepi giunti fin dal nord Italia per carenza di requisiti). Questi i nomi: Simone Anzalone, Condominio 2000 (Baiocchi, Bruni, Spinelli), Laura Benfaremo, Luigi Brinci, Giovanni Ciabattoni, Riccardo Collina, Lucia Cori, Diana Diamanti, Ignazio Gaspari, Claudio Agostini, Francesco Glionna, Stefania Marino, Simone Mazzocchi, Paola Novelli, Domenico Parissi, Parrocchia di Porta Romana, Andrea Poli, Claudio Poli, Manuela Ranalli, Sonia Traini. A Sandro Scarpantonio, infine, è andato il premio dell'azienda Ciriaci, tra gli sponsor della rassegna insieme a Fainplast, Ecoinnova e Conad Superstore di viale Rozzi.

