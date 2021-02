LA POLITICA

Il comitato civico di Ascolto & Partecipazione risponde all'appello lanciato dal segretario cittadino e consigliere comunale del Pd Angelo Procaccini sulla possibilità di creare un intergruppo con i consiglieri di opposizione: «Riguardo all'ipotesi di un progetto di centro sinistra unito - si legge nella nota di A&P - vi era stato, in precedenza, l'intervento del consigliere di A&P Antonio Canzian che auspicava la costituzione di un coordinamento di tutte le componenti politiche, consiliari e non, finalizzato a creare una piattaforma di principi comuni e condivisi incentrati su importanti problematiche cittadine. Da parte di A&P vi è piena consapevolezza sulla condizione necessaria di unità delle forze di centro sinistra quale elemento essenziale per dare maggiore incisività all'azione dell'opposizione. È chiaro pure su quali temi occorrerà concentrarsi: democrazia partecipativa, programmazione generale, sviluppo urbano, ambiente e territorio, edilizia popolare, servizi pubblici, trasparenza dell'azione amministrativa, gestione delle risorse pubbliche e delle società partecipate. Nei prossimi giorni A&P promuoverà un confronto con tutte le forze politiche del centro sinistra per verificare le condizioni di una convergenza sui temi anzidetti ed una successiva condivisione sulla base di un documento programmatico».

