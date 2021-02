LA POLEMICA

Pietro Perini, presidente dell'Anpi provinciale, torna sul Giorno del ricordo specie dopo i libri sulle foibe di una casa editrice di estrema destra donati dal sindaco alle scuole . «L'Anpi non accetta che venga fatto un uso strumentale della verità storica da forze politiche, le quali giocando sulla contrapposizione ideologica raccontano eventi storici decontestualizzati e mistificati per colpire l'emotività, soprattutto dei giovani. Il Giorno del ricordo continua ad essere l'occasione non già per ricordare le vittime di un'inaccettabile persecuzione perpetrata da un regime totalitario e repressivo che ha fatto carne da macello di tutti coloro che vi si opponevano, bensì un'occasione per contrapporre uomini contro uomini in nome dell'orgoglio italiano e esaltare il fascismo come esempio di buon governo, magari in antitesi al regime comunista titino. La storia ricostruita in modo rigoroso ci dà conto della verità che, in quanto tale, non può confondere le vittime con i carnefici. Né può farsi sopravanzare dal solo racconto emozionale che non fornisce le coordinate giuste per capire lo svolgersi dei fatti, le responsabilità e le dinamiche sottese agli eventi stessi. La legge che istituisce il Giorno del ricordo pone la conoscenza storica degli eventi accaduti come obiettivo fondamentale da perseguire nelle scuole; agli studenti vanno forniti i presupposti per la pratica dell'indagine storica per conoscere e comprendere la verità in tutta la sua complessità e disporre di tutte le coordinate per poter elaborare un giudizio critico e autonomo». Perini conclude: «L'Anpi condanna e ritiene inaccettabile l'uso irresponsabile e fazioso della storia da parte di chi inneggia al fascismo e ai suoi metodi, disconoscendone la crudeltà e la violenza. L'Anpi condanna altresì che le vittime innocenti della terribile vicenda umana e politica del confine orientale italiano nella seconda guerra mondiale vengano manipolate per fini di proselitismo ideologico».

