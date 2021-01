LA POLEMICA

Il sindaco Marco Fioravanti replica all'opposizione che lo ha attaccato per avere scelto tecnici universitari di Parma tralasciando quelli di architettura di Ascoli per la riqualificazione di corso Trieste. «La scelta di coinvolgere l'Università di Parma - afferma il sndaco - si spiega semplicemente con il fatto che l'Università di Camerino che vanta assolute eccellenze nei propri rami di studio - non ha uno specifico settore di ingegneria stradale. Settore in cui, al contrario, l'Università di Parma figura tra i fiori all'occhiello del panorama nazionale; tra l'altro il professor Giuliani, referente dell'Università, risulta particolarmente esperto nelle pavimentazioni in pietra. Per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere l'università di Parma, ma ciò non toglie il grande impegno e le ingenti risorse che questa Amministrazione sta investendo sulle università del territorio. Per questo motivo chiedo a tutti di non dare adito a sterili polemiche, perché la sinergia e l'ottimo rapporto esistente tra Amministrazione e università è sotto gli occhi di tutti». «Abbiamo deciso di coinvolgere l'Università di Parma - conclude - per avere una consulenza qualificata in merito alla tenuta di carico del manto stradale di corso Trieste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA