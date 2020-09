LA POLEMICA

Dopo le ultime scintille tra le forze politiche di Offida sull'esito dei risultati elettorali, interviene il capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, Alessandro Straccia, partendo dal presupposto che «Il centrodestra ha cavalcato l'onda di dissenso causata da disfattismo e rigurgiti di arrogante razzismo presentato come emergenza sicurezza». Straccia fa presente che «Il risultato delle recenti elezioni regionali hanno dimostrato come il centrosinistra in Offida ha retto e non ha ceduto alle provocazioni ed all'analisi catastrofista effettuata dal centrodestra riferita al nostro territorio». E per rispondere a chi accusa Offida di immobilismo, dice: «Offida sta lottando con tenacia e fiducia nel futuro, dimostrando che, nonostante il sisma e la crisi relativa al Covid 19 non molla, resiste avviando la ricostruzione. Il buon governo dell'amministrazione comunale, con l'attenzione e il monitoraggio costante delle esigenze dei cittadini, sta mettendo a punto servizi sempre più mirati per non lasciare indietro nessuno». Invita, poi, a guardare «alle piccole e medie imprese che, con adeguata promozione territoriale, stanno facendo emergere le infinite potenzialità, i nostri vini ne sono la riprova».

