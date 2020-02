LA PAURA

ASCOLI Si sono ridotte da undici a nove le persone che si trovano in stato di sorveglianza attiva (quarantena). Ieri, infatti, il dipartimenti di prevenzione dell'Area vasta 5, ha autorizzato due delle 11 persone che si trovano nella fase di sorveglianza attiva a lasciare le proprie abitazioni a tornare alla vita normale. In pratica, trascorsi i 14 giorni di quarantena passata presso il proprio domicilio e non avvertendo alcun sintomo riconducibile al Coronavirus, è stato dato il via libera a poter uscire di casa. Nei prossimi giorni, come spiegano al Dipartimento di Prevenzione, sarà anche la volta delle altre persone, a meno che non insorgano sintomi, nel qual caso, scatterebbero le altre misure previste dal protocollo.

Le segnalazioni

Anche nella giornata di ieri sono arrivate segnalazioni al Dipartimento di prevenzione di persone che hanno sostato o transitato presso una delle zone a rischio. Intanto, è arrivata al Dipartimento di prevenzione, la nuova circolare del ministero della Salute, che nel tardo pomeriggio di ieri ancora non era stata pubblicata, che cambia le procedure per l'effettuazione del tampone e, in pratica, modifica se pur in parte i protocolli attuati nell'Area vasta 5. Secondo la circolare, il tampone deve essere eseguito solo ai soggetti che provengono da una delle zone a rischio, con inclusione anche di Paesi come l'Iran e il Giappone a condizione che il soggetto stesso presenti febbre e tosse. In caso contrario scatta il provvedimento della quarantena. Fino a ieri, nell'Area vasta 5, i tamponi venivano eseguiti non solo alle persone provenienti dalle zone a rischio, ma anche ai soggetti che erano entrati in stretto contatto con quelle stesse persone. Era un qualcosa in più che tutelava maggiormente i cittadini e, soprattutto, la popolazione. Una circolare che arriva nel weekend quando i medici di Medicina generale di solito non lavorano, così, per le giornate di oggi e di domani tutto è demandato alla Guardia Medica. C'è anche da aggiungere che continuano ad arrivare al Dipartimento di Prevenzione telefonate di medici di base che chiedono chiarimenti e spiegazioni sulle procedure adottate dall'Area vasta 5, e, adesso, la circolare ministeriale rischia di provocare altre criticità nel sistema.

Le chiamate

Così, al Dipartimento di Prevenzione si stanno attrezzando per fronteggiare l'urto di chiamate da parte della Guardia Medica e dei medici di Medicina Generale, che potrebbero essere spiazzati dal nuovo provvedimento del ministero della Salute. E, mentre, si continua a stare al passo le novità che arrivano da Roma, viene affinato il piano dell'Area vasta 5 per fronteggiare eventuali emergenze.

I trasferimenti

Resta sempre in piedi, secondo quanto previsto dal piano stesso, la destinazione degli ospedali Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso di San Benedetto, che è uno dei punti fissi dello stesso piano di emergenza, con il nosocomio del capoluogo destinato, sempre che la situazione dovesse precipitare, alle persone che abbiano contratto il Coronavirus, mentre la struttura della città della Riviera delle Palme sarà riservata alla normale attività sanitaria. Questo significa che il Mazzoni di Ascoli diventerebbe in caso di necessità una zona off limits. Il piano prevede anche le dimissioni di pazienti o il loro trasferimento presso altre strutture secondo modalità previste nel piano stesso. Comunque, sia presso il Dipartimento di Prevenzione che presso la Direzione generale dell'Area Vasta 5, continuano ad arrivare messaggi tranquillizzanti con lo scopo di attenuare il panico che sembra essersi impadronito della popolazione. Poichè però sia l'ospedale Mazzoni che il Madonna del Soccorso sono sprovvisti di un reparto di malattie infettive (e qui sarebbe da aprire un discorso politico sulla mancanza di un presidio così importante in un capoluogo di provincia) eventuali casi sospetti gravi saranno trasferiti all'ospedale Murri di Fermo che invece è provvisto. È già successo mercoledì quando un trentenne sambenedettese è stato ricoverato proprio a fermo. Per fortuna il test sul tampone è stato negativo.

Nino Orrea

