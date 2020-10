La paternità delle opere fatte: scintille in consiglio comunale

L'ASSISE

OFFIDA Con 9 voti favorevoli della maggioranza e 4 contrari della minoranza, il consiglio comunale ha approvato le variazioni di bilancio. Eliano D'Angelo capogruppo di opposizione: «Votiamo contrario perché si utilizzano fondi che potrebbero essere destinati altrove come ad esempio Viale Martiri della Resistenza. Non siamo contrari a riqualificare via Primo Maggio. Le nostre proposte le abbiamo fatte». Il sindaco Luigi Massa: «Non amo che mi si mettano in bocca cose non dette. Quando lei dice lo abbiamo proposto noi' si tratta di interventi che aspettano da anni. Non è che interveniamo perché ce lo ha detto qualcuno. E' un problema annoso conosciuto da precedenti amministrazioni. Al momento la decisione di intervento è nostra. Noi ci auguriamo di dare risposte anche ad altri problemi annosi. Valore fondamentale è tenere unita una comunità». E' stato approvato all'unanimità, invece, il Piano del programma annuale delle attività annualità 2020 dell'istituzione musicale Sieber, la scuola musicale divenuta contenitore culturale di diverse espressioni artistiche e prezioso punto di riferimento per tanti giovani, non solo del territorio offidano ma di tutto il Piceno. «Tutti ha esordito l'assessore alla cultura Isabella Bosano - riconosciamo la qualità elevata dell'istituzione e voglio ringraziare il nuovo Cda per l'ottimo lavoro svolto. Ci sono tante novità: nel logo, nella pubblicità, la realizzazione di una sala prove. E' stato un anno complesso, ma ringrazio gli insegnanti che hanno comunque continuato». Un'opera meritoria anche per il gruppo di minoranza. Piergiorgio Piccinini: «Un plauso a chi si occupa di ragazzi»; Simona Fioravanti: «Votiamo favorevolmente per l'opera meritoria dell'istituzione».

