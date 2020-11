«La passione per la foto ereditata da mio padre»

Trieste, Modena, Udine e poi Ascoli che ha scelto anche da adulto come sua città: Stefano Babini ha girato l'Italia fin nei primi anni della sua vita, legata alla carriera militare di suo padre Raul. Ufficiale, e poi anche generale dell'esercito, fu tra quelli che nel 1954 andò a riprendersi Trieste. La mamma Franca era originaria dell'Abruzzo: l'ultimo trasferimento della famiglia è stato anche un modo per riavvicinarsi alla sue radici. «Ascoli mi è subito piaciuta, una scelta felice quella che fecero i miei genitori. Oramai - commenta con un sorriso Stefano - mi sento ascolano a tutti gli effetti».

Il liceo

Arriva a 13 anni e frequenta il liceo scientifico Orsini: «Era il periodo del mitico preside Massimi. Un personaggio d'altri tempi per cultura, serietà e professionalità. Una persona al di sopra delle parti. Sono stati degli anni belli, sereni, ci divertivamo». E si scopre anche una cosa particolare: «Ho frequentato il liceo, e poi da ingegnere ne ho costruito anche una parte - racconta - e ne vado orgoglioso!». Stefano fin da giovane sviluppa una propensione per la socialità, creando facilmente legami con le persone, e questo si riflette nelle attività che condivide con i suoi amici. «Ho sempre studiato il giusto, mi piaceva farlo di notte quando non c'era rumore ed ero tranquillo. Dormendoci sopra, alla mattina mi ricordavo ancora meglio le cose. Ho sempre avuto una buona memoria, imparavo in fretta». Oltre a passare i compiti a tutti - foraggiando l'intera classe che sentitamente ringraziava - dava spazio agli interessi, grazie al molto tempo libero: «Calcio mi piaceva tanto e sono stato per anni portiere. Ho giocato anche a tennis e nuotavo molto bene». È appassionato di fotografia, interesse che gli arriva dal padre. Da piccolo gli permetteva di fare qualcosa con lui alla sera: «Ma quelli erano i tempi di Carosello, poi si andava subito a dormire. Mio papà aveva una Rectaflex e sono arrivato a sviluppare e stampare a colori, con un buon livello! Anche con le diapositive non ero male. Adesso ho tante macchine, sono quasi un collezionista».

I libri

Pure le materie letterarie erano nelle corde del futuro ingegnere: «Amavo la storia e leggevo tanti libri. Incredibilmente riuscivo nelle materie umanistiche e scrivevo molto bene». Vince il forte interesse per l'aeronautica e per il volo, che muove le scelte di Stefano negli anni: «A quei tempi era molto difficile trovare una facoltà specifica e ho scelto quella di ingegneria meccanica a Bologna, che aveva molti esami di aeronautica. Ricordo che io e un mio amico da piccoli avevamo fatto il giuramento di diventare piloti: lui dopo fece anche uno sciopero della fame per convincere i genitori e provò ad entrare all'Accademia di Pozzuoli. Io, invece più tranquillo, ho deviato verso ingegneria. Alla fine lui è diventato missilista, e non pilota. Io, ingegnere». Il fascino per la tecnologia è stato sempre forte: «Mi è sempre piaciuta la meccanica, i motori e quelli a scoppio - spiega Stefano pensando alla sua adolescenza - e quando ero bambino mi facevo tutto quanto da solo con la plastilina e costruivo modellini. Guardavo un aereo e ragionavo su come riuscisse a volare una cosa così pesante». Amante degli oggetti belli, Stefano non ha mai smaniato per avere un motorino. Però ha ricevuto un bel regalo per i suoi 18 anni: «La mia prima macchina, una 127 rossa!».

Il militare

Dopo l'università, arriva il periodo del militare come ufficiale al 17esimo Fanteria di Sulmona - da lì arrivarono anche i soldati che tristemente ma con orgoglio ricordiamo come martiri di Cefalonia - ed è stata un'esperienza toccante: «Mi piace stare con i giovani ed ero al battaglione di addestramento. Ho conosciuto tante persone e per loro ho avuto un ruolo quasi paterno, nel quale mi sono trovato a mio agio. Spero di aver avuto almeno un decimo della capacità incredibile di mia mamma: se avevo un problema o c'era qualcosa che non filava, io andavo da lei e in dieci minuti era capace di risollevarmi il morale. Dopo diventavo tranquillo e vedevo tutto in un'altra maniera, tutto era bello. Mi auguro di aver impiegato questa magnifica eredità».

Francesca Gironelli

