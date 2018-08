La partita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I locali prontiper la direttaUna delle rivoluzioni che ha investito il nuovo campionato di serie B è e il nuovo media ufficiale che trasmetterà tutte le partite della stagione 2018/2019. Parliamo di Dazn, la piattaforma web che, per i prossimi tre anni, avrà i diritti di trasmissione della cadetteria. Alcuni tifosi, non avendo la possibilità di potersi attrezzare adeguatamente, potranno vedere le partite dei bianconeri nei vari locali in città. Al celebre bar Marconi situato nell'omonima via, si sono già attrezzati da mesi. « Noi...