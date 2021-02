La pandemia non ha scoraggiato gli imbrattatori seriali che, in questi mesi, sono tornati a deturpare non solo le facciate di edifici pubblici e privati, ma anche targhe toponomastiche, pali e lampioni della nostra città. L'associazione di volontariato Angeli del bello, in accordo con il sindaco Marco Fioravanti, ha avviato una campagna di ripulitura delle lastre di travertino recanti i nomi delle vie o delle rue e, contemporaneamente, procederanno a togliere adesivi e scritte da pali e lampioni, questi ultimi sempre più oggetto di attenzione da parte dei writers. I lavori partiranno già da oggi. Questa iniziativa è in linea con lo spirito degli Angeli che intendono sperimentare con l'amministrazioen comunale una sussidiarietà civica, motivata da un forte attaccamento alla propria città e animata da un senso di responsabilità attiva. Per i prossimi mesi sono in programma sia il recupero della zona del Cristo Redentore, compresa la ripulitura della statua, sia la cancellazione delle imbrattature su quella di Vittorio Emanuele II collocata presso i giardini pubblici, all'ingresso est del centro storico. Per entrambi gli interventi si è in attesa di completare l'iter burocratico per ottenere le necessarie autorizzazioni.

