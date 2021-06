La pallavolo giovanile trova casa al PalaRozzi

LE COMPETIZIONI

FOLIGNANO Sarà Folignano il teatro del volley giovanile. Il PalaRozzi di Villa Pigna ospiterà le finali territoriali e regionali dei tornei Fipav. Già disputate lì la semifinale regionale Under 17 maschile e quella territoriale Under 19 femminile, mentre i prossimi appuntamenti al PalaRozzi sono fissati per domenica, con la finale regionale Under 15 femminile, mercoledì 30 con la finale di Coppa territoriale e domenica 4 luglio con la finale regionale di Coppa divisione. Tutte le gare alle 20.30.

Fabio Mariano Carboni, presidente Fipav Ascoli-Fermo rimarca: «Non è facile trovare amministrazioni che mettono a disposizione le strutture e il PalaRozzi è un ottimo impianto. Riusciamo finalmente a far tornare genitori e atleti sui campi che sono mancati per un anno e mezzo. Valorizziamo il territorio che è un bacino ampio dove si può svolgere attività di spessore. Non è facile trovare gentilezza e cordialità ma qui l'abbiamo trovata. Abbiamo applicato un protocollo rigido e tutto è filato liscio fino ad ora. Possono esserci 300 persone, ma ne abbiamo ammesse solo 120. Per la gara del 30 proveremo a fare una diretta tv o streaming».

«Per noi è un grande onore mettere a disposizione le nostre strutture e far ripartire lo sport in collaborazione con le federazioni e le società sportive» aggiunge il consigliere con delega allo Sport Daniele Tonelli mentre per il sindaco Matteo Terrani «I problemi sono stati tanti e il fatto di aver ospitato questi eventi ci onora. Noi abbiamo investito molto sullo sport e le prossime misure che mettiamo in campo si legano ai giovani, la fascia che ha pagato il prezzo più alto durante la pandemia» Per Ruggero Cataldi, presidente della Junior Volley Folignano «Per le squadre giovanili c'è bisogno di attenzione. Cerchiamo di dare educare questi ragazzi e seguirli nella vita quotidiana».

