La notte di Fioravanti il plebiscito di Ascoli lo incorona sindaco

Marco Fioravanti, 35 anni, è il nuovo e più giovane sindaco di Ascoli. Ha preso 11.925 voti contro gli 8.180 di Piero Celani: «Sono contentissimo, questa è stata la vittoria del popolo. Da adesso basta litigi ed iniziamo a lavorare tutti insieme per la città. Dedico questo successo elettorale che purtroppo non c'è più e non può festeggiare insieme a me questo momento bellissimo» Una dedica speciale anche al nonno Arturo: «Per me è una guida e un punto di riferimento». Appena diventata ufficiale la notizia della sua elezione,...