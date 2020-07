LA NOMINA

MONTALTO L'ex sindaco di Montalto Marche Raffaele Tassotti e rappresentante dello stesso comune presso il Gal Piceno, in una nota, critica il metodo di cambio di presidenza nello stesso Gal dove è stato eletto Luciano Agostini. «Un'assemblea surreale dice l'ex sindaco - quella vche si è svolta, che ha riunito i soci pubblici e privati per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 del Gal Piceno. Dati e statistiche alla mano il Gal Piceno, guidato dal presidente Domenico Gentili ha presentato risultati di assoluto rilievo nella gestione dei fondi (oltre 9 milioni di euro) a beneficio degli oltre 30 comuni ricadenti nell'area Picena, dalla montagna alla costa. Non solo il presidente Gentili ha raggiunto tutti gli obiettivi continua Tassotti - ma il Gal da lui diretto ha beneficiato anche di una premialità regionale, cioè di un fondo aggiuntivo, per i Gal che si sono distinti per capacità ed efficienza, di ben 940mila euro, che consente di soddisfare tutte le domande ritenute ammissibili. I risultati del presidente Gentili sono stati evidenziati anche dai raffronti con gli altri Gal dove, su una media nazionale di 60mila euro ad istanza, il Piceno ha concesso 80mila euro. Il bilancio è stato approvato all'unanimità con tanto di applauso. Poi, continua ancora Tassotti - senza motivazione alcuna, è stata presentata una lista per cacciare il presidente Gentili e sostituirlo con Luciano Agostini, votato a maggioranza».

Nessun precedente

«Unica voce a sostegno dell'operato di Gentili quella del sottoscritto, che ha stigmatizzato come non esista nella storia un simile precedente in cui si emette una sentenza di condanna, non per incapacità, inefficienza, negligenza o colpa, ma per un impegno egregio e totale a vantaggio di un territorio piceno bisognoso di cura e attenzione. Ho rivelato agli astanti che l'ex onorevole Agostini mi aveva comunicato al mattino che non avrebbe accettato una nomina se non all'unanimità. Evidentemente ci ha ripensato, malgrado non fosse presente». Getta acqua sul fuoco invece il presidente del consiglio di amministrazione uscente Domenico Gentili che riveste la carica da quattro mandati consecutivi. «Indubbiamente dopo questo periodo di dodici anni in cui ho rivestito questo ruolo rimarca Gentili apportare un avvicendamento è comprensibile e accettabile. Sarebbe stato più opportuno avere prima un confronto e una condivisione con tutti e quindi anche con me. Così facendo poi si dà la possibilità alla parte opposta di dare adito ad attacchi».

Il fatto

In sostanza l'assemblea del Gal Piceno era stata convocata per il bilancio e per il rinnovo delle cariche, come il consiglio di amministrazione compreso presidente e vice, il collegio sindacale. In occasione di ogni rinnovo possono essere presentate delle liste. Questa volta era stata presentata una sola lista con presidente l'on. Luciano Agostini scelto dalla parte pubblica e Giovanni Menzietti come vice riguardo la parte privata. Infatti il Gal (Gruppo Azione Locale) è un soggetto pubblico-privato con rispettivamente 49% e 51% di quote. Del Gal Piceno fanno parte 23 comuni, la Provincia di Ascoli e le Unioni Montane dei Sibillini e del Tronto. Si occupa di sviluppo di aree rurali con fondi europei.

Francesco Massi

