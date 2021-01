Il commissario Riccardo Augusto Marchetti ha annunciato nuove nomine all'interno della Lega Marche: Roberto Maravalli sostituisce Enrico Fioroni come referente provinciale di Ascoli Piceno, mentre quest'ultimo diventa componente del direttivo della Lega Marche.

«Una decisione che arriva dopo mesi di lavoro fianco a fianco per iniziare a ricostruire questa regione - ha dichiarato il commissario leghista delle Marche Marchetti - abbiamo organizzato una squadra di donne e uomini determinati a cambiare davvero le cose. Roberto Maravalli è il nuovo referente della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione di Enrico Fioroni, che entrerà a far parte del direttivo regionale della Lega - ha reso noto Marchetti - due uomini che hanno dato prova di serietà e dedizione, e che sapranno onorare l'importante ruolo che ho affidato loro. Sono certo che la fiducia nei loro confronti sarà ripagata da un impegno costante e fattivo a vantaggio di tutto il popolo marchigiano - ha concluso il commissario della Lega Marche - a loro va un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura». Per Roberto Maravalli, che si era speso per la candidatura in Regione di Andrea Antonini (poi andata in porto) si tratta di una rivincita personale dopo che l'estate scorsa era stato inspiegabilmente messo all'angolo dopo avere retto le redini del Carroccio nelle cento torri.

