La patata. Fritta, lessa, arrosto. A polpa bianca, gialla, di montagna o di pianura. Un prodotto quotidiano, amato a qualsiasi età e latitudine. Nasce, in videoconferenza attraverso la sede nazionale di Ali - Lega delle autonomie, l'Associazione nazionale città della patata. Per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori nei quali il tubero più famoso al mondo è il vero protagonista della vita sociale, culturale ed economica. Un imprescindibile fattore identitario, da tutelare e promuovere. Il Piceno è rappresentato fa Palmiano dove da diversi anni, i primi giorni di settembre, si svolge un'apprezzata sagra. I sindaci dei 19 Comuni fondatori, di 10 regioni differenti, hanno deciso di mettersi in rete e di lavorare insieme alla ricetta per valorizzare la pataticoltura di qualità, il paesaggio, i prodotti tipici, le tradizioni autoctone, la cultura e l'imprenditoria locale. Il network di Comuni di identità abbraccia virtualmente tutta Italia, da nord a Sud. Attraversa la Sila, le montagne abruzzesi, lucane, piemontesi, sarde. Caratterizza il paesaggio della Piana del Fucino e del Delta del Po, delle valli al cospetto del Terminillo, delle colline dell'ascolano. La rete dei Comuni italiani, caratterizzati dalla presenza nel territorio comunale di terreni coltivati a patata o sede storica di consolidate e collaudate manifestazioni a sostegno della produzione e del consumo delle patate, ha eletto il consiglio direttivo, che rimarrà in carica per tre anni, in un'assemblea costituente propositiva e partecipata: la presidenza è stata affidata al sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli, la vicepresidenza ai sindaci del Comune meno popoloso, Ingria con soli 44 abitanti, Igor De Santis, e a quello più popoloso, Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. Gli altri membri del consiglio sono i sindaci del Comune di Leonessa Gianluca Gizzi, di Muro Lucano Giovanni Setaro, Palmiano Giuseppe Amici e Parenti Donatella Deposito.

