L Club 41 Ascoli Piceno 17 l ha rinnovato il suo direttivo (presidente Gianluca Lelii, vice Piergentile Barbero, segretario: Pietro Marini, tesoriere Giuseppe Benigni

Iro Domenico Vannicola, web Master Emilio Fares,

rapporti con la Round Table, Gianluca Tondi, consiglieri: Corrado Alfonzi e Aronne Cecchini. «Ringrazio tutti gli amici - afferma Lelii - per la fiducia accordatami. Il ringraziamento è al mio predecessore, Nerio Castellano, per il lavoro svolto in quest'anno non facile, attraversato dall'emergenza Covid-19. A ottobre festeggeremo i 20 anni di Club e lo festeggeremo in una super edizione del Maial Fest anch'esso arrivato alla 20/ma edizione.

Prima di queste due manifestazioni organizzeremo per la fine dell'estate il tradizionale White Party . Riunirò quanto prima il direttivo per pianificare le attività per il prossimo anno sociale ma anticipo che è già in cantiere un progetto che sarà presentato dal socio Fabio Pucciarelli che consiste nella visita di Casa Leopardi, alle stanze private del poeta». Gianluca Lelii è un imprenditore, titolare insieme ad altri soci della nota Cialab, società di consulenza in ambito ambientale ed alimentare nonché presidente della del Terziario Innovativo di Confindustria .

