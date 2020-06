Angelo Davide Galeati, presidente della Fondazione Carisasp, è stato eletto all'unanimità nel comitato esecutivo dell'Acri, l'organo di gestione dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa presieduto da Francesco Profumo.

Il Comitato esecutivo, oltre a coadiuvare il presidente nel complesso delle relazioni esterne, esercita i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e sovrintende all'attività dell'Acri. Ne fanno parte, insieme al presidente Profumo, solo otto membri espressione di tutte le Fondazioni bancarie iscritte a livello nazionale, ai quali si aggiunge il vicepresidente eletto dal comitato delle società bancarie in rappresentanza delle società bancarie.

Acri è l'organizzazione che rappresenta collettivamente ed a livello nazionale le Fondazioni di origine bancaria. Costituita nel 1912, è un'associazione volontaria, senza fini di lucro, apolitica e ha lo scopo di: rappresentare e tutelare gli interessi generali delle fondazioni bancarie per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo tecnico; coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per renderla più efficace, nonché di promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune; ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra le associate ed enti e società italiani e stranieri.

L'elezione del presidente Galeati in seno al comitato esecutivo Acri rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità perché costituisce un'ulteriore conferma dell'autorevolezza e della credibilità della Fondazione Carisap acquisite nel corso degli anni, coinvolgendo le più alte cariche in consessi istituzionali decisionali di rilevanza nazionale.

