La navetta raddoppia Presto il bus gratuito per arrivare all'ex Gil

IL SERVIZIO ASCOLI Palazzo Arengo tira dritto per attivare già a partire dal prossimo mese di settembre la nuova linea gratuita del bus navetta che partirà dallo stadio Del Duca. A tal proposito, ieri il sindaco Guido Castelli (con il comandante dei vigili urbani Patrizia Celani e per il settore tecnico e segnaletica il dirigente Cristoforo Weldon e Roberto Procaccini) e il presidente della Start Enrico Diomedi (accompagnato dal direttore Alfredo Fratalocchi e dall'ingegner Riccardo Sbraccia) hanno effettuato un giro sulla navetta per...