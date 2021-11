Esce oggi il videoclip di Immortali, l'ultimo singolo di Keys (al secolo Andrea Maria Ottavini, cantautore, pianista e producer di Ascoli) presentato al Cantagiro 2021 di Tivoli (e con cui ha centrato la sua terza finale consecutiva). «La fine di un ciclo, l'inizio di qualcosa di nuovo ed ignoto», così l'artista definisce il suo brano, uscito il 6 settembre su tutte le piattaforme digitali e il cui videclip è stato prodotto anche in questa occasione con Samuele Longobardi. Il video vedrà come protagonisti anche coloro che hanno prestato il loro volto e i loro personaggi nei videoclip degli scorsi singoli (il ritorno di Federico Chiodi alla chitarra, come in Generazione, Clarissa Cannellini, la ragazza che sogna di viaggiare per mare di Navi in tempesta, Davide Virgulti, il ragazzo che vive i suoi tormenti attraverso la partita di calcio più impegnativa della sua vita in Le Cose Cambiano, Chiara Gabrielli e J.And, la musa e l'istinto, già protagonisti dell'ipnotico singolo Musa). Dopo tre album pubblicati, Immortali aprirà la pista al best of Ricapitolazione, contenente i migliori brani delle passate uscite discografiche e diversi inediti mai pubblicati, qualcuno anche antecedente al suo esordio come solista.

