SAN BENEDETTO Dopo il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, anche quello di San Benedetto, Pasqualino Piunti stigmatizza la movida molesta che ha contraddistinto lo scorso weekend. «Q uanto verificatosi nel centro cittadino lo scorso sabato non dovrà più ripetersi - tuona Piunti - È inaccettabile vedere certi comportamenti in una fase in cui è fondamentale il rispetto di elementari comportamenti per prevenire la diffusione del virus. È mia intenzione fare di tutto per evitare di dover assumere decisioni penalizzanti per la vita sociale della città, e per questo ho avuto dal prefetto Rita Stentella la disponibilità ad inserire questo tema all'ordine del giorno del comitato per l'ordine pubblico ».

Il summit

«Giovedì - annuncia Piunti - ho convocato i rappresentanti delle associazioni di categoria. Con loro e il comandante della polizia municipale valuterò quanto successo e cercheremo individuare i correttivi da apportare alla movida». Impiego di uomini della Protezione civile, steward privati, forze dell'ordine attive o in pensione per far rispettare il distanziamento durante la movida. È questa invece la ricetta elaborata da Alessandro Marini presidente della Fiepet Confesercenti che ha inviato una lettera al presidente Anci Maurizio Mangialardi. «Auspichiamo spiega Marini - un protocollo di intesa per far sì che si assuma personale incaricato di invitare la clientela a mantenere il distanziamento, visto che delegare a noi imprenditori o ai nostri dipendenti questo compito è inutile e rischioso, in primis per noi, non avendo l'autorità per farlo. Possiamo garantire che seppur all'interno delle nostre attività o nelle nostre pertinenze riusciamo a mantenere il distanziamento previsto, in caso di asporto sul suolo pubblico questa cosa non ci è possibile».

Le chiusure

Gli esercenti sono disponibili ad accollarsi l'ulteriore spesa di un operatore di sicurezza ma in primis hanno bisogno di lavorare e incassare e pensare di supplire le spese con il prestito ricevuto dai vari livelli di governo o continuando ad attingere alle risorse personali vorrebbe dire prolungare un'agonia che porterà alla scomparsa di buona parte degli 8000 pubblici esercizi presenti nella Regione Marche. «Limitare nuovamente gli orari dei bar termina Marini - equivarrebbe ad un ulteriore lockdown, con tutte le preoccupanti conseguenze che abbiamo già affrontato e che mettono a serio rischio la sopravvivenza delle nostre attività».

