Per tutto luglio e agosto sarà visitabile Impronte, la mostra fotografica di Andrea Monti, inaugurata il 18 luglio, nella sede della Pro Loco di Colli del Tronto. «Una sensibilità straordinaria, quella di Andrea commenta l'assessore alla Cultura, Doriana Carosi - Davanti alle sue fotografie, il nostro sguardo riesce a percepire tutto l'incanto dei luoghi e degli animali che popolano il nostro territorio. Tutti abbiamo bisogno di bellezza, del girotondo di colori, di cogliere attimi di autentica libertà. Del gioco di gioia che lui ci rappresenta con lo sguardo attento e, lo ribadisco, sensibile». Le fotografie di Monti sono il frutto di appostamenti e ore di attesa, per cogliere, con un scatto, quell'instante preciso che rappresenti l'essenza di un animale. Il sindaco Andrea Cardilli, ricordando il libro Nù Frecandò - l'opera che raccoglie ricette tradizionali in dialetto, presentata nei giorni scorsi - ha anticipato che l'amministrazione di Colli intende premiare anche il lavoro dei più giovani: «Vorremmo realizzare anche una raccolta con le foto di Andrea, dove sarà spiegata ogni singola foto. Ringrazio il presidente della Pro Loco, Vincenzo Fulgenzi, per l'impegno nella realizzazione di Impronte». L'idea della mostra è nata grazie alla collaborazione di Andrea Monti con il Liofante, il periodico della Pro Loco di Colli del Tronto.

