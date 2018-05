La mobilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Difficoltà di spostamentosoprattutto per gli anzianiNell'ambito dello studio sui territori terremotati, tra cui il Piceno, Nomisma ha rilevato un fabbisogno di mobilità che non trova un'offerta adeguata, specie per determinate categorie di utenti come, ad esempio, gli anziani. Le infrastrutture e le dotazioni logistiche oggi presenti sono poco integrate e scarsamente collegate alle principali direttrici viarie e ferroviarie nazionali, con conseguenti difficoltà di spostamento per le fasce più fragili della popolazione. A questo proposito,...