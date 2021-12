La messa in prova ai servizi sociali per Rosa

L'UDIENZA

ASCOLI Il consigliere comunale Alessio Rosa ha chiesto, tramite il proprio difensore di fiducia, l'avvocato Massimo Tonoli, la messa in prova ai servizi sociali. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Ascoli, Barbara Bondi Ciutti, nel corso dell'udienza che si è svolta ieri mattina nell'ambito del procedimento che vede coinvolto il consigliere comunale, passato nel giugno scorso nel gruppo della Lega di Ascoli, per i fatti avvenuti alla fine dell'estate 2020 che gli costarono l'accusa di minaccia aggravata e lesioni personali a seguito di una lite all'esterno di un locale del centro storico.

La lite

L'aggressione avvenne ai danni di auro Sosi, che era stato anche un suo compagno di squadra nei campionati di calcio dilettantistici. Dopo aver provveduto al risarcimento della controparte, l'avvocato Massimo Tonoli che difende Alessio Rosa, ha chiesto per il proprio assistito l'affidamento in prova ai servizi sociali ed ora spetterà all'Uepe, ovvero Ufficio per l'esecuzione penale esterna, valutare le misure alternative da adottare. I fatti si riferiscono ai primi di settembre del 2020 quando, in un locale del centro storico, la sera si ritrovarono Alessio Rosa e Mauro Sosi. Tra i due, nacque una discussione che di lì a poco sfociò in una vera e propria lite. I toni si alzarono e al culmine della collera, Rosa scagliò il bicchiere che aveva in mano colpendo Mauro Sosi che rimase ferito. Un episodio che immancabilmente ebbe una vasta eco in città e dal quale inevitabilmente comportò la denuncia ed il successivo procedimento penale nei confronti di Alessio Rosa nei cui confronti furono ipotizzati i reati di minaccia aggravata e lesioni personali. Successivamente, lo stesso Rosa ha provveduto a risarcire Sosi e così il suo difensore ha potuto chiedere che il suo assistito venisse affidato alla messa in prova dei servizi sociali e poter accedere ad una misura alternativa. A distanza di poco più di un anno è arrivata ieri la decisione del giudice del tribunale di Ascoli.

Luigi Miozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA