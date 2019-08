CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa zona per zonaSono complessivamente 63, attualmente, le telecamere già attive per videosorvegliare la città. Quarantanove erano già state installate in centro storico ormai da più di un anno e nei mesi scorsi si sono aggiunte le 14 nuove attivate in piazza Diaz a Campo Parignano. La mappa delle telecamere già utilizzate, dunque, prevede le seguenti installazioni: in piazza Viola 2 telecamere, in piazza Arringo-angolo Museo archeologico 3 telecamere, sul palazzo del Comune-Ente Quintana 5 telecamere, in via Pretoriana-piazza Roma 4...