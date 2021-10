LA MANO TESA AI DISABILI

Da oltre quarant'anni l'Anffas Onlus di Ascoli persegue lo scopo di assicurare alle persone diversamente abili e alle loro famiglie una migliore qualità di vita. Nonostante la pandemia che ha fermato tante azioni, adesso si riparte con la speranza di poter proseguire tutte la attività. «L'evento che ha recentemente visto la creazione del murales in Via delle Zeppellle - dice Maria Daniela D'Angelo, presidente della sezione ascolana di Anffas - è il risultato del progetto Ci vuole un fiore iniziato tre anni fa e co-finanziato dalla Fondazione. E' un murales che riassume tutto quello che è il progetto sui temi dell'orto-terapia, la pet therapy e i lavori con la ceramica. Abbiamo un laboratorio attrezzatissimo con esperti che ci hanno aiutato nei progetti dei nostri ragazzi. Quotidianamente ci sono attività con i puzzle, con disegni con vari materiali con un'equipe competente e dotata di grande esperienza. Nel futuro vogliamo proseguire i lavori con la ceramica e con l'orto insieme agli Amici della Natura, che ci hanno consentito di utilizzare un loro orto dove abbiamo installato una serra dove lavorano i nostri ragazzi su ortaggi di stagione come pomodori e zucchine sulle le piante officinali. Sono contenti perché per loro è un lavoro all'aperto e che li fa uscire dalla quotidianità che si svolge dentro l'aula. Durante il lockdown le attività erano molto ridotte, con l'Asur che ci ha controllato costantemente con i tamponi, mentre adesso sono tutti vaccinati e nessuno può entrare senza il green pass - prosegue -. Fino a pochi giorni fa lavoravamo a turnazione, mentre adeso abbiamo ripreso l'attività per intero. Appena riapriranno i bandi speriamo di poter accedere ad altri progetti, perché non abbiamo fondi nostri. Abbiamo volontari e famiglie che ci danno un contributo e una ditta della zona che ci ha dato un grosso supporto. A noi basterebbe solo arrivare a fine anno in maniera decorosa».

c. p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA