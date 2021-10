LA MANIFESTAZIONE

Si svolgerà durante l'ultimo weekend di ottobre il torneo Vip Sportivo organizzato dalla palestra Yuki Club. Nella struttura gestita da Sergio Torquati si terranno tornei di padel, beach tennis, volley, calcio tennis, calcetto e basket con la presenza di personaggi noti di Ascoli e dintorni nei campi realizzati all'interno della struttura. Tra i nomi che parteciperanno ci sono quelli di Massimiliano Ossini, Simone Mariani, Raffaele Avigliano, Mario Mariani, l'ex socio del sodalizio bianconero Gianluca Ciccoianni, l'ex arbitro di pallavolo Fabrizio Pasquali, attualmente designatore, ma anche giornalisti. Gli iscritti alla palestra Yuki potranno anche provare la nuova parete per le arrampicate. «Visto che va di moda il padel, ma non avevo spazio a sufficienza per un campo, ho deciso di realizzarne uno per le sfide uno contro uno in quanto si gioca anche così - spiega Torquati. - C'è anche un campo polivalente dove si gioca il pickleball, uno sport veramente facile da fare. Verrà anche il campione italiano di badminton per una esibizione. Sto facendo già provare alcuni amici nei campi e ogni giocatore noto potrà giocare nel suo sport preferito. In tanti potranno provare questi campi». Intanto diverse persone hanno usufruito dei corsi di ginnastica all'aperto che si sono svolti nella zona del parco Annunziata ma anche a Monticelli. «Molte persone che non si sono vaccinate possono fare quest'attività all'aperto in alternativa alla palestra, dove il green pass è obbligatorio. La mia intenzione è di fare anche altri tornei durante l'anno, vorrei farne uno ogni mese. A differenza della palestra, che ha visto un notevole calo di iscritti, l'agonismo non vedrà mai una diminuzione del numero dei partecipanti» conclude.

