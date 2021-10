LA MANIFESTAZIONE

In dirittura d'arrivo il completamento della struttura per a madri in difficoltà dopo Monticelli. A comunicarlo è stato il sindaco Fioravanti, nel corso della serata di sabato al Ventidio Basso, per le azioni di solidarietà in ricordo di Aurora Stella, la ragazza scomparsa prematuramente nel febbraio del 2016. Durante l'appuntamento in teatro, che ha visto in ricordo della sfortunata diciottenne ascolana la presenza di vari artisti allo scopo di raccogliere fondi per la Neonatalogia del reparto di pediatria del Mazzoni il primo cittadino ha ufficializzato l'avvio della fine dei lavori volti a trasformare l'ex Villa Sabatucci in una casa di accoglienza per ragazze madri. Il primo cittadino ha potuto così evidenziare che lo sforzo di natura sociale ed economica messo a segno dall'Arengo sta concretizzandosi, dopo rallentamenti causati dalla necessità di alcuni lavori aggiuntivi, che andranno finalmente a completare la struttura. La struttura finanziata con il bando per le periferie Iti 2, sarà ospitata al secondo e al terzo piano . «Aprirà nei primi mesi del 2022 e sarà intitolata ad Aurora Stella, consentendo ad offrire un tetto a coloro che con i loro figli si ritrovano senza una casa » ha dichiarato il sindaco sotto i riflettori del teatro Ventidio Basso. «E' un periodo storico di grande precarietà, che vede tante persone avere bisogno, ma attenzione: dobbiamo accorgerci, tendere loro una mano, perché chi sta davvero male è in disparte e non chiede aiuto» ha sottolineato Fioravanti riferendo dell'enorme dignità di chi ha davvero necessità in città. Poi ha fatto un appello ai presenti, come se fosse idealmente diretto a tutti gli abitanti, affinché si possa smettere di giudicare, disprezzare, colpevolizzare in modo superficiale il prossimo, soprattutto dietro la tastiera di un telefonino o di un computer. «Spesso dietro c'è una storia che non conosciamo: non cadiamo in questa trappola e cerchiamo di attivarci tutti per volere bene alla nostra città».

