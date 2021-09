LA MANIFESTAZIONE

Dopo la pausa dello scorso anno a causa della pandemia, il Comune di Comunanza rilancia una delle manifestazioni fieristiche più grandi, attese ed importanti delle Marche. È già in moto la macchina organizzativa per la Fiera degli uccelli, domenica 3 ottobre. Un'edizione, la 53°, che vedrà dei cambiamenti logistici e con obblighi da rispettare da parte dei visitatori, per questioni di sicurezza anticontagio. Gli stand saranno collocati in un solo lato delle vie. Poi obbligo di indossare la mascherina sempre, anche all'aperto, e possesso del green pass, che sarà controllato a campione dalle forze dell'ordine. Prenotazioni già chiuse per gli espositori, provenienti da tutta Italia, con circa 300 stand. Rimane nella via centrale il nucleo storico della fiera con i volatili e animali domestici e da cortile. In piazza Garibaldi concentrati gli stand di prodotti locali, enogastronomici e artigianali. I camper gastronomici saranno posizionati in 2 o 3 zone e non più sparsi. Un'occasione anche per dare un impulso alle attività commerciali locali. Forze dell'ordine e tanti volontari per la sicurezza vigileranno per il rispetto ferreo delle regole e far evitare assembramenti.

f. m.

