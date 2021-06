LA MANIFESTAZIONE

Venarotta si promuove attraverso la cultura. Il tema scelto è quello del libro, quale strumento per un viaggio nel profondo dell'essere umano, custode di storie, di fantasia, di saperi e di tutto quello che nel tempo le generazioni si sono tramandate. È un tema classicamente innovativo, in quanto è un evento nuovo a Venarotta allestire un centro storico sul modello di una sagra il cui cibo è rappresentato da libri. Domenica, dalle 9 alle 20 ci saranno delle postazioni che offriranno libri: da discutere, da presentare, da acquistare o scambiare. Oltre 45 autori da conoscere; autori con cui creare una collaborazione, autori da ascoltare. Il festival è dedicato a Dante e il paese è stato diviso nelle tre cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. L'Inferno in piazza Spalvieri accoglierà il giallo, il noir, l'horror. Il Purgatorio in via Sabatini presenterà dal romanzo allo storico e spirituale. Il paradiso in piazza Simonetti la letteratura per bambini e ragazzi. Sopra al Paradiso, nella piazzetta antistante la cantina storica, ci sarà un'area dedicata ai bambini, sempre sul tema del libro e delle arti creative. Ogni area avrà un'arena in cui gli autori, per tutta la giornata, ad intervalli di trenta minuti, si alterneranno per presentare una loro opera. La mattinata e il pomeriggio saranno aperti da una introduzione teatrale dedicata a Dante, il tutto completato da alcune mostre di foto ed installazioni artistiche. Un paese che, con il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini, vuole creare interesse attraverso la cultura, elemento vitale per ogni comunità. Il Festival vedrà la sua inaugurazione oggi, con l'apertura ufficiale alla presenza del professore e cantante Roberto Vecchioni (in foto), il quale presenterà il volume Lezioni di volo ed atterraggio in piazza Spalvieri. L'evento sarà gratuito ma è richiesta la prenotazione. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento (https://www.facebook.com/festivaldellibrovenarotta).

