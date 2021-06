LA MANIFESTAZIONE

Oggi (ore 16-20) e domani (10-19), il centro storico sarà animato dai banchi del mercatino antiquario. Oltre a piazza Arringo, la passeggiata si allargherà a via del Trivio e chiostro di San Francesco dove, oltre ai banchi dei rigattieri, è ricca la presenza di artigiani tra cui la sarta Alessandra, una new entry, che con i migliori prodotti e stoffe realizza bambole, gnomi e profumoni. E per gli amanti del cibo un giro è d'obbligo in piazza Roma. Per questa edizione il mercatino non si svolgerà in piazza del Popolo per la coincidenza con il concerto di Dardust di oggi. Novità di questa edizione è la compagnia del cantante Mattia Franco, che si esibirà nei pomeriggi di oggi e domani al chiostro di San Francesco. Franco ha partecipato nel 2019 alle selezioni di Area Sanremo giovani arrivando alla finale. Diventato ormai un appuntamento fisso delle domeniche, riprende Ti Racconto Ascoli. Una guida di Marche V Regio condurrà i visitatori alla scoperta della città con una passeggiata nell'Ascoli medievale tra ponti, porte e fonti. Due le partenze: alle 10 e alle 17 davanti alle mura di Porta Romana (Info e prenotazioni 347 6590764 o 328 3247179). Per la prima volta, inoltre, quest'anno ci sarà una versione estiva del Mercatino, il lunedì. Dal 28 giugno fino a settembre, si svolgerà il Mercatino Curiosando del cuore della città, in una versione piccola ma carina con banchi di vintage, collezionismo e artigianato artistico. Il chiostro di San Francesco, piazza Roma e via del Trivio si animeranno dalle 17 a mezzanotte.

