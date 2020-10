LA MANIFESTAZIONE

Si è tenuto il concerto, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio , dell'orchestra giovanile Music Academy di Ascoli presso l'Auditorium Emidio Neroni in Rua del Cassero con accesso riservato, nel rispetto delle misure previste dalla normativa vigente . L'iniziativa ha avuto luogo in occasione dell'evento RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità: un concerto simultaneo di orchestre giovanili in 50 città, che si è aperto con l'esecuzione dell'Inno alla gioia, inno ufficiale della Ue. Promosso da Acri e realizzato con la media partnership di TGR Rai, l'evento si tiene in occasione della Giornata europea delle fondazioni, lanciata da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), l'organizzazione che riunisce le associazioni di fondazioni del continente. Gli eventi che compongono RisuonaItalia sono organizzati dalle Fondazioni di origine bancaria associate in Acri.

La Giornat è stata un'occasione per promuovere e rilanciare una idea di Paese che si fonda sulla solidarietà e la coesione sociale e che intende valorizzare le nuove generazioni. L'esortazione è a ripartire tutti insieme all'insegna della solidarietà e dello spirito di comunità. Le orchestre giovanili coinvolte, inclusa la Music Academy di Ascoli Piceno, sono infatti espressione di progetti di contrasto alla dispersione scolastica realizzati insieme alle Fondazioni, oltre che di formazione musicale d'eccellenza. Da Torino a Palermo, da Milano ad Ascoli Piceno coinvolgono i giovani protagonisti di progetti di formazione e di iniziative di riscatto individuale e di comunità, attivate grazie alla messa in rete di organizzazioni del Terzo settore, con fondazioni, istituzioni locali e ragazzi. Per molti dei ragazzi e delle ragazze che partecipano a questi concerti, la musica rappresenta un'opportunità concreta per realizzare i propri sogni, e in molti casi per loro è una reale alternativa alla povertà educativa o alla violenza della strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA