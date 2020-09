LA MANIFESTAZIONE

Torna, per due giorni consecutivi nella città del merletto, il Festival dell'Opera. E' la decima edizione che l'amministrazione comunale ha voluto inserire nell'ambito delle manifestazioni estive nel rispetto di tutte le regole previste dall'emergenza Covid. In cartellone c'è la celebre operetta in due atti di Jacques Offenbach Orfeo agli Inferi e verrà presentata in due serate: sabato 5 settembre al teatro Serpente aureo, ore 21,15 e il giorno successivo, domenica ore 18 con la direzione del maestro concertatore Stephen Kramer e la regia di Ilaria Galgani. Allestimento e luci di Ambra Vespasiani e la coreografia di Lucilla Seghetti. Costumi Role e Danila D'Agostino. Direzione artistica a cura di Ettore Nova. Biglietti: platea e palchi centrali 15 euro; palchi laterali 10 euro, loggione 5 euro. Info. 0736 888706 (Comune); 347 4565757. L'operetta, con il titolo originale francese Orphée aux Enfers (Orfeo all'Inferno) fu composta nel 1858 e riprende, in forma comico-satirica, la vicenda mitologica della discesa di Orfeo agli inferi per riportare alla vita l'amata donna Euridice. E' particolarmente famosa per il can-can, il popolare ballo con le seducenti ballerine che sollevano le gambe.

