La maggioranza approva da sola il consuntivo dell'anno 2020

SANT'OMERO Nell'ultima seduta del consiglio comunale di Sant'Omero è stato approvato, con i voti della sola maggioranza, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2020. Un risultato di esercizio che chiude con un avanzo di 2.025.119,54 somma che dovrà essere vincolata, in larga parte, per far fronte agli impegni economici del passato. Per la prima volta, dopo sette anni, è presente un avanzo disponibile di 33.554,08 «a dimostrazione della virtuosa gestione portata avanti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Luzii» secondo la maggioranza amministrativa. Nell'anno 2020, nonostante la pandemia, l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per circa 400mila euro: pagati 230mila per la terza rata dell'esproprio De Berardiniis, 60mila per fatture dell'energia elettrica riguardanti gli edifici comunali annualità 2011-2014, 80mila per le prestazioni professionali di due avvocati (totale 90mila euro) e 8mila circa per la sentenza di condanna del Giudice del lavoro relativa al dottor Gislao ex direttore della farmacia comunale. Il Comune nel 2020 non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa e non ha impegnato somme per le spese di rappresentanza.

