Per il team Takedown lotta Ascoli, si conclude un anno difficile ma che ha regalato delle grandi soddisfazioni. La nomina dell'allenatore Alberto Sembroni nello staff della nazionale azzurra e quella di Carlo Sembroni nella commissione nazionale per lo sviluppo proiettano i rappresentanti societari in ruoli di rilievo livello federale, dando merito ad una prestigiosa carriera sportiva. A rimarcare l'ottima annata si è aggiunta anche la prestazione della squadra alla giornata di Coppa Italia che si è disputata a Napoli. Matteo Santini nei 92kg si è aggiudicato la gara, battendo con piena autorevolezza anche i lottatori più fortidella sua categoria. Guido Di Giosia nei 70kg, ha conquistato la medaglia di bronzo, sbaragliando gli avversari fino alla semifinale. Riccardo Di Giosia nei 65kg si è aggiudicto anche luia il bronzo dopo aver conquistato l'accesso alla semifinale. Andrea Altobelli nei 74kg è stato costretto a cedere il passo dopo aver superato le eliminatorie. Alla kermesse nel capoluogo campano hanno partecipato 50 squadre provenienti da tutta Italia e quasi duecento lottatori. Il team Takedown Ascoli ha conquistato uno straordinario secondo posto nella classifica generale, un piazzamento che colloca la squadra del capoluogo poiceno tra le eccellenze nazionali.

