7In questa fase emergenziale la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno vuole utilizzare lo strumento della coprogettazione perché rappresenta un modello inclusivo e partecipativo a differenza del bando che si basa molto sulla competizione.

La dinamica collaborativa ed aggregativa deve essere privilegiata proprio perché la fragilità sociale possa costituire l'unico bisogno al quale tutti devono guardare. Tutti gli interventi in coprogettazione vedono il coinvolgimento diretto dell'Area strategia, ricerca e pianificazione della Fondazione Carisap e, in alcuni casi, di tutor scelti tra le realtà più importanti in Italia in termini di coprogettazione e valutazione, nel ruolo di accompagnatori e supervisori delle iniziative che verranno introdotte, al fine di monitorare l'impatto delle stesse sulla comunità.

La limitatezza delle risorse economiche e finanziare impone ulteriori sforzi per perseguire oculatezza nella gestione e trasparenza nell'utilizzo: il metro di misura degli interventi sarà dalla capacità di generare impatti e ricadute positive sulla comunità.

Gli uffici della Fondazione Carisap sono operativi e per informazioni su tutte le opportunità disponibili è possibile contattare l'Area Strategia, Ricerca e Pianificazione allo 0736 248723 0736 248724, o inviare e mail all'indirizzo progetti@fondazionecarisap.it

