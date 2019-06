La Lega rivendica 3 assessorati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sindaco più giovane della storia repubblicana ascolana a Palazzo Arengo, Marco Fioravanti ha intenzione di rinnovare anche anagraficamente la giunta comunale ma allo stesso tempo dovrà onorare le cambiali politiche con i mammasantissima del consenso elettorale che gli hanno permesso di vincere al ballottaggio. E, aggiungiamo, dovrà anche dimostrare che le sue scelte non saranno telecomandate dal padrino politico, Guido Castelli. Un'operazione delicata, da manuale Cencelli, come accade ad ogni post tornata elettorale.L'alleato scomodoA...