Latini: «Franceschini

è stato molto corretto»

Anche i deputati ascolani esprimono soddisfazione per la nuova sede della Soprintendenza. Per la deputata della Lega, Giorgia Latini « È un risultato portato avanti da un appello corale e dalla passione di tutta la città. E un'occasione di rinascita e di ripartenza ed è un esempio per remare nella stessa direzione» spiega l'esponente leghista, «Franceschini è stato correttissimo perché ha valutato aspetti oggettivi e mi auguro che da qui parta un clima di collaborazione e non di contrapposizione». Per la deputata del gruppo misto Rachele Silvestri « È fondamentale incentivare il turismo e i fattori di crescita di un territorio, che ha bisogno di ripartire dopo il sisma. Non esistono partiti, ma solo Ascoli. Franceschini ha agito ottimamente ma anche con il sottosegretario Alessia Morani stiamo facendo squadra per aiutare il territorio». «Nessun risultato si ottiene con lo scontro. L'unica via è il dialogo» aggiunge il deputato del Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi. «Spesso i problemi non vengono risolti perché non c'erano le condizioni giuste».

