LA KERMESSE

Ci sarà anche una graziosa fanciulla offidana alla finale del Tour Music Fest in programma a Roma il 29, il 30 e il 31 ottobre. Si tratta di Dalida Pierantozzi, 10 anni, amante del canto, alunna di quinta classe della scuola primaria e allieva della professoressa Su Hyun Han all'istituzione musicale Sieber. Dalila, già vincitrice di diversi concorsi canori in Italia, si cimenta, ora, nel tour musicale The european music contest, la grande competizione musicale europea dedicata alla musica emergente che vede, nella commissione artistica, personalità come Paola Folli, Massimo Varini e Giulio Rapetti (Mogol) in qualità di presidente della commissione italiana. Per arrivare alla finale di questo prestigioso tour, Dalila ha sostenuto la prima selezione online, poi seconda selezione online a Bologna lo scorso mese di luglio, ed ora ultimo atto a Roma. Da rimarcare che, per la categoria di Dalila, i finalisti sono solo undici, selezionati in tutta Italia. Una gran bella soddisfazione per tutti. «Ringraziamo la professoressa Su Hyun Han dicono mamma e papà della brava offidana. - Da sempre segue Dalila e la accompagna nella realizzazione dei suoi sogni. È una insegnante di canto, preparata, competente che svolge il suo lavoro con passione infinita». Un grande In bocca al lupo da tutti gli offidani.

n. s.

