LA KERMESSE

Torna la musica dal vivo a Villa Pigna di Folignano. L'occasione è offerta da una manifestazione che mette insieme alcuni dei più interessanti giovani nomi delle sette note italiane. Si tratta di Generazione Indi(e) pendente, che, ad ingresso gratuito, si svolgerà oggi e domani in piazza Bolivar, all'interno di 17 Festival, kermesse organizzata dall'omonima associazione culturale in collaborazione con la Seventeen Eventi e il patrocinio del Comune di Folignano. La rassegna, che vede anche tappe a Ripatransone e San Benedetto con altri artisti e ulteriori date, a Folignano giunge alla settima edizione e si svolgerà con la partecipazione di personaggi come Merlot, reduce dal festival di Sanremo 2021, le nuove voci della musica indipendente con milioni di visualizzazioni Essenho e Comete e una vecchia conoscenza del pop, Lorenzo Kruger (in foto), con il suo progetto da solista. Il festival nasce dalla volontà di sensibilizzare circa l'impegno sociale utilizzando varie forme d'arte, tra cui la musica. Il ricavato delle iniziative legate al festival verrà devoluto alla sezione ascolana dell'Ail. Ad aprire gli spettacoli sarà Esseho, al secolo Matteo Montalesi, polistrumentista nonché autore e produttore. A seguire, stasera, sarà la volta dell'ex leader del gruppo Nobraino, originalissimo, spesso sorprendente, alternativo nel proporsi e nel mettere insieme musica. Lui, Lorenzo Kruger, dopo qualche anno di attività solista, di concerti e di avventure musicali, è approdato a un nuovo lavoro, anticipato dal singolo Con me low fi. Domani, ad inaugurare la serata sarà Eugenio Campagna, cantautore romano che si fa chiamare Comete. Reduce da X Factor, ex artista di strada, ha presentato in trasmissione il brano inedito Glovo e ha appassionato la giuria con la sua versione chitarra e voce di En e Xanax di Samuele Bersani. Alle 22, a chiudere il festival sarà il bolognese Merlot, all'anagrafe Michele Schiavone, partecipante all'ultima edizione di AmaSanremo e interprete di vari singoli di successo, come Signoria e Sparami nel petto.

fi. fe.

